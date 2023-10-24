Работа региональной платформы «3+3» для Армении имеет положительное значение: политолог Гарик Керян

Политолог Гарик Керян участие Армении во встрече в формате «3+3» оценивает довольно положительно. По его словам, в эту платформу вовлечены страны, от отношений с которыми зависит перспектива решения жизненно важных для Армении вопросов.

Гарик Керян в разговоре с «Арменпресс» отметил, что если исключить участие Грузии в работе платформы «3+3» де-юре и то, что она работает де-факто без Грузии, деятельность этого формата можно оценить очень положительно, особенно для Армении, так как впервые формируется платформа, в которой судьба армянской государственности будет зависеть от действий и позиций действующих в ней сил и отношений.

По его оценке, если формат «3+3» состоится, это будет иметь региональное значение, хотя на данный момент мы фактически имеем дело с вариантом «3+2», поскольку Грузия, имеющая западную ориентацию, изначально отклоняет приглашение к участию в работе платформы.

«А Армения, со своей стороны, впервые будет в формате, где есть два государства - противника, в лице Турции и Азербайджана, но с другой стороны - дружественный нам Иран и Россия, которая относительно проармянская. Почему относительно, потому что сегодня между Россией и Турцией существует достаточно глубокое сотрудничество. В любом случае, этот формат приведет Армению к переговорам со странами, от отношений с которыми зависит перспектива решения жизненно важных для нашей страны вопросов», - подчеркнул политолог.

Керян заметил, что Армения сейчас ищет решение своих политических вопросов в странах Балтии, на брюссельской или вашингтонской платформах, в других евроатлантических странах. Но кроме обещаний, запад никаких реальных и ощутимых шагов так и не сделал. Он напомнил, что из западных столиц звучали заявления, что Азербайджан будет привлечен к строжайшей ответственности, если проведет этническую чистку в Нагорном Карабахе, но на самом деле Баку так и не ответил за развязанную агрессию.

«Все это показывает, что Армения должна либо искать решение своих вопросов путем двусторонних переговоров с Азербайджаном, либо участвовать в переговорах с участием региональных сил, благодаря чему армянское государство сможет получить гарантии безопасности», - отметил наш собеседник.

По мнению Керяна, запад будет использовать все возможные рычаги и попытается всячески сорвать деятельность формата «3+3», поскольку в него входят Россия и Иран, имеющие явную антизападную позицию. По его словам, противоречия между государствами существуют и внутри самой платформы, поскольку Россия и Иран - враждебные западу державы, а Турция является одним из влиятельных членов НАТО.

«Кроме того, мы живем в конфликтном регионе, где совпадают не все интересы стран. Есть нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном, Россией и Грузией. Но, даже учитывая наличие противоречий, не идти на переговоры и не участвовать в работе данной платформы - однозначно неверно. Так что, если политические элиты и стратеги России, Ирана и Турции сочли, что они должны внести свой вклад в создание упомянутой платформы, это уже большая победа. Перспектива существования платформы «3+3» во многом будет зависеть от украинского и арабо-израильского конфликтов, а также напряженности в ирано-азербайджанских отношениях и некоторых других вопросов. Несмотря на все это, стремление создать единую платформу очень ценно, тем более что по итогам последней встречи в Тегеране участники платформы приняли принципы, касающиеся их отношений», - сказал политолог.

По мнению Керяна, формат «3+3» также может стать смирительной рубашкой для Турции и Азербайджана, поскольку эти государства, имея амбиции, предъявляют Армении свои требования, и эта платформа может удержать их от агрессивной риторики и действий. По его словам, это тот формат, в котором Россия и Иран смогут сгладить острые углы и найти решения, поскольку открытие нового фронта на Южном Кавказе совершенно не в интересах Москвы и Тегерана. Они понимают, что дестабилизация региона Южного Кавказа немедленно ударит по их интересам.

Политолог подчеркнул, что Армении не нужна дестабилизация.

По приглашению министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и при участии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Тегеране состоялась вторая встреча региональной платформы «3+3». После встречи министры иностранных дел 5 стран-участниц выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость мирного урегулирования споров, уважения суверенитета, политической независимости, территориальной целостности, незыблемости международно признанных границ, невмешательства во внутренние дела, запрещения угрозы силой или ее применения и уважения прав человека на основе всех принципов Организации Объединенных Наций.

Манвел Маргарян