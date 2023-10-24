После заявления по итогам встречи «3+3» Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении: депутат НС

Депутат от фракции Национального собрания «Айастан» Артур Хачатрян считает, что после совместного заявления, принятого по итогам встречи в формате «3+3», Азербайджан должен вывести свои оккупационные войска с суверенной территории Армении.

Как сообщает «Арменпресс», это мнение в разговоре с журналистами в Национальном собрании выразил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян.

«Определение территориальной целостности, согласно Хельсинкскому Заключительному акту, означает мирное разрешение территориальных споров. Да, все страны, особенно соседствующие страны, должны решать отношения без применения силы. Поэтому Азербайджан, принявший вчера это заявление, должен вывести свои оккупационные войска из областей Вайоц Дзор, Сюник и Гегаркуник. Но Азербайджан, принимая такое заявление, и сохраняя при этом свои оккупационные войска в Армении, передает четкое послание, что не имеет желания продвигаться к «миру», если это мирное соглашение не будет заявлением капитуляции Армении», - сказал Хачатрян.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан всеми своими действиями показывает, что мир для него неприемлем, мир для него – это капитуляция Армении. По его словам, Армения должна принять против этого все меры, чтобы обеспечить свою территориальную целостность, политические права народа Нагорного Карабаха, в том числе и право на самоопределение.

По итогам встречи на региональной платформе «3+3», состоявшейся в Тегеране, министры иностранных дел пяти стран-участниц опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули важность мирного урегулирования споров, уважения суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и незыблемости международно признанных границы.