Количество рабочих мест, обеспечивающих доход, в сентябре 2023 г. составило 726 056: Комитет государственных доходов

Комитет государственных доходов РА сообщает, что согласно данным расчета подоходного налога и социальных отчислений, представленным налогоплательщиками за сентябрь 2023 года, количество оплачиваемых рабочих мест составило 726 056, что превысило показатель того же месяца прошлого года на 34 969 или на 5,1%.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение КГД.