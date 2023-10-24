Министры иностранных дел Армении и Азербайджана имели неофициальное общение в Тегеране

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках встречи в Тегеране в формате «3+3» имел неофициальное общение с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

«Было неофициальное общение, обычное для подобных площадок», - сказала Бадалян.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли участие во встрече «3+3», состоявшейся в Тегеране 23 октября. Во встрече также участвовали министры иностранных дел России, Ирана и Турции. По итогам встречи было распространено совместное заявление.