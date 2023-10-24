Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь 2023

Замминистры ИД Армении и Ирана удовлетворены прогрессом в области совместных экономических программ

Замминистры ИД Армении и Ирана удовлетворены прогрессом в области совместных экономических программ

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Мнацакан Сафарян встретился с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Сафари. «Арменпресс» об  сообщили в МИД Армении.

Заместитель министра иностранных дел Ирана прибыл в Армению в составе делегации, возглавляемой министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем, для участия в церемонии подписания контракта на строительство участка Агарак-Каджаран автодороги «Север-Юг».

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней экономической повестки Армении и Ирана и регионального сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение ходом реализации совместных экономических программ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]