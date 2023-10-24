Замминистры ИД Армении и Ирана удовлетворены прогрессом в области совместных экономических программ

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Мнацакан Сафарян встретился с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Сафари. «Арменпресс» об сообщили в МИД Армении.

Заместитель министра иностранных дел Ирана прибыл в Армению в составе делегации, возглавляемой министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем, для участия в церемонии подписания контракта на строительство участка Агарак-Каджаран автодороги «Север-Юг».

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней экономической повестки Армении и Ирана и регионального сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение ходом реализации совместных экономических программ.