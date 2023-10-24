ООН собрала почти $100 миллионов на гуманитарные потребности палестинцев сектора Газа и Западного берега реки Иордан

Организации Объединенных Наций удалось собрать около 34% из $294 миллионов, необходимых для удовлетворения основных гуманитарных потребностей палестинцев сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Как передает «Арменпресс», об этом 23 октября сообщил Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«На данный момент государства-члены ООН обязались выделить почти $100 миллионов на удовлетворение гуманитарных потребностей, возникших в результате нынешнего кризиса. Это составит примерно 34 % от общей суммы запроса в $294 миллиона», - сообщили в ООН.

Как ранее заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, эти средства необходимы для удовлетворения самых насущных потребностей 1,26 миллиона человек, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Ранее международное сообщество щедро вносило средства на покрытие гуманитарных потребностей палестинцев, однако в 2023 году проблема финансирования усложнилась, а гуманитарные потребности увеличились.