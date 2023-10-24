«Арарат» в предстоящем матче выйдет на поле в особой спортивной форме

К 50-летию Золотого сезона «Арарата-73» партнер «Арарата», швейцарская компания «Fourteen» выпустила ретро-футболку. Она такая, какую футболисты «Арарата» надели в финальном матче с киевским «Динамо» Кубка СССР 1973 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Цвета футболки – темно-синий и белый, а логотип «Арарата» на груди – точно такой же логотип, который был на груди легендарных футболистов «Арарата-73» в финальном матче.

24 октября в 18:00 в матче «Арарат» - «Ван» футболисты выйдут на поле в этих футболках.

Такие футболки, в ограниченном количестве, скоро поступят и в продажу.