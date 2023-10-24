Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по более, чем 400 объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля за последние сутки нанесла удары по более, чем 400 объектам ХАМАС.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение израильской армии.

Армия Израиля также сообщила, что уничтожено несколько командиров радикального палестинского движения ХАМАС.