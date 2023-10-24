Делегация Парламента Армении, возглавляемая Акопом Аршакяном, находится в Луанде

Делегация, возглавляемая вице-спикером НС Акопом Аршакяном, прибыла в Луанду для участия в 147-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет 22-27 октября.

В состав делегации депутаты Цовинар Варданян и Арсен Торосян.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС Армении, в рамках визита Акоп Аршакян встретился с членами делегации Франции, возглавляемой Вероник Риотон.

Вице-спикер НС подчеркнул значение поддержки Франции в деле осуждения агрессивной политики Азербайджана, обратившись в этом контексте к созыву заседаний Совета Безопасности ООН по инициативе Франции и к визитам в Армению спикера НС Республики Франция Яэля Браун-Пиве, председателя Сената Жерара Ларше и министра по вопросам Европы и иностранных дел Катрин Колонна.

Акоп Аршакян рассказал о проблемах более 100 000 армян, подвергшихся этнической чистке в результате нападения Азербайджана, поблагодарил за оказанную помощь.

«С 2021 года Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении и незаконно оккупировал территорию площадью в 150 квадратных километров», - сообщил вице-спикер НС.

Он выразил уверенность, что французские партнеры продолжат свои усилия по оказанию первичной гуманитарной помощи армянам Нагорного Карабаха, а также по поддержке территориальной целостности Республики Армения как на двусторонней, так и на многосторонней платформах, включая и Межпарламентский союз.

Глава французской делегации Вероник Риоттон выразила содействие Армении и отметила, что Франция поддерживает Армению в преодолении вызовов, в сохранении территориальной целостности Армении, независимости и демократии.