Стартуют матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
10:04, 24 Октябрь 2023
В Лиге чемпионов УЕФА состоятся матчи третьего тура группового этапа.
Как передает «Арменпресс», в группе А «Галатасарай» дома примет «Баварию», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном».
В группе B «Севилья» сразится с «Арсеналом», «Ланс» сыграет с ПСВ.
В группе С «Реал» примет «Брагу», а «Наполи» - «Унион Берлин».
В группе D соперником «Интера» будет «Зальцбург» (начало игры в 20:45), «Бенфике» предстоит встретиться с «Реал Сосьедадом».
Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.
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