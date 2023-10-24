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Стартуют матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Стартуют матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА состоятся матчи третьего тура группового этапа.

Как передает «Арменпресс», в группе А «Галатасарай» дома примет «Баварию», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном».

В группе B «Севилья» сразится с «Арсеналом», «Ланс» сыграет с ПСВ.

В группе С «Реал» примет «Брагу», а «Наполи» - «Унион Берлин».

В группе D соперником «Интера» будет «Зальцбург» (начало игры в 20:45), «Бенфике» предстоит встретиться с «Реал Сосьедадом».

Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.


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