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Европейские индексы - 23-10-23

Европейские индексы - 23-10-23

МОСКВА, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.02% и составил 14800.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.50% и составил 6850.47 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 7374.83 пункта, а российский RTSI вырос на 0.91% и составил 1091.16 пункта.


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