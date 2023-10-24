Цены на цветные металлы - 23-10-23

ЛОНДОН, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.18% и составила 2174.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.59% и составила 7898.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.60% и составила 2095.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.86% и составила 18375.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.61% и составила 24850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.48% и составила 2409.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.