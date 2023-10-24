Цены на драгоценные металлы - 23-10-23

НЬЮ-ЙОРК, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 23 октября были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 0.07% и составила 1988.00 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 0.43% и составила 23.29 долларов США, фьючерсная цена на платину выросла на 0.24% и составила 903.90 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.