Бельгия поддерживает Армению на пути преодоления вызовов: глава Сената Бельгии на встрече с вице-спикером НС Армении 

Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Армении Акопом Аршакяном находится в Луанде для участия в 147-й Ассамблее Межпарламентского союза. В состав делегации также входят депутаты Цовинар Варданян и Арсен Торосян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на полях 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза Акоп Аршакян встретился с председателем Сената Бельгии Стефани Д'Оз.

Вице-спикер НС Армении представил ситуацию, которая сложилась в результате военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, которое привело к этническим чисткам армянского населения Нагорного Карабаха.

Была затронута проводимая Азербайджаном против территориальной целостности Армении агрессивная политика, в результате которой было оккупировано около 150 квадратных километров территории Армении.

Акоп Аршакян выразил благодарность за принятую Палатой представителей Бельгии 27 мая 2021 года резолюцию «О возвращении армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, во исполнение Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года».

Вице-спикер Национального Собрания Армении также выразил благодарность бельгийским врачам за помощь, оказанную гражданам, получившим ожоги в результате сильного взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе 25 сентября, а также за организацию лечения ряда граждан в Бельгии.

Председатель Сената Бельгии Стефани Д'Оз отметила, что Бельгия поддерживает Армению на пути преодоления всех вызовов, о чем свидетельствуют три заявления, принятые Сенатом Бельгии, а также продолжающаяся работа над четвертым заявлением, которое касается сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха.