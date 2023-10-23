В Израиле заявили о полном единодушии военно-политического руководства страны

Военно-политическое руководство Израиля работает без разногласий и в полном единодушии в условиях военного положения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, канцелярии министра обороны Йоава Галанта и пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Премьер-министр, министр обороны и начальник Генштаба Армии обороны Израиля [Герци Халеви] работают в тесном контакте, чтобы привести Израиль к полной победе над [палестинской группировкой] ХАМАС. Между премьер-министром, министром обороны и начальником Генштаба Армии обороны Израиля взаимное доверие и единство целей", - говорится в тексте.

Это заявление сделано на фоне появившихся в израильских СМИ спекуляций на тему якобы имеющих место разногласий внутри руководства страны по вопросам проведения военной операции в секторе Газа. "Просим СМИ проявлять ответственность и избегать ложных публикаций, которые только вредят нашему единству и силе", - указали в связи с этим в канцеляриях премьера и министра обороны, а также в пресс-службе армии.