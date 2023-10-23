ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе: Боррель

Евросоюз должен одновременно осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Люксембурге. Ее транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы", - сказал он.

По словам Борреля, министры иностранных дел согласились с тем, что нельзя блокировать финансовую помощь Палестине, а продолжать выплаты. "Министры согласны, что мы должны продолжать финансовую поддержку и бюджетные выплаты [Палестине]", - отметил он.

Глава дипломатии в очередной раз подчеркнул, что ЕС поддерживает Израиль, который имеет право защищать себя, но в рамках международного права и международного гуманитарного права. "Мы снова четко осудили теракт ХАМАС и призвали к немедленному освобождению заложников", - добавил Боррель, отметив, что блокада населения Газы с отключением электричества и воды противоречит международному праву.