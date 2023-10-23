Боррель заявил, что поддерживает призыв ООН к гуманитарной паузе в Газе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддерживает призыв ООН сделать гуманитарную паузу в Газе, чтобы доставить помощь палестинскому населению. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Люксембурге.

"Единственное, что мы можем сделать, - это попросить гуманитарную паузу и увеличить доступ для гуманитарной помощи. Это в наших руках, и мы это сделаем", - сказал он, подчеркнув, что поддерживает призыв ООН к гуманитарной паузе. Боррель считает, что лидеры стран ЕС на саммите 26-27 октября также поддержат этот призыв. Пресс-конференцию транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

По его словам, без этой паузы существует риск того, что гуманитарная помощь будет уничтожена бомбардировками.