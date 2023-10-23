Минздрав Палестины сообщил более чем о 5 тыс погибших в секторе Газа

Число жертв авиаударов со стороны Израиля по сектору Газа выросло до 5 087 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

По его данным, более 2000 погибших - дети. Кроме того, свыше 15,2 тыс. человек получили ранения.

Ранее поступали данные о 4 651 жертве.