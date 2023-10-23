С участием главы МИД Армении в Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы
В Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, добавив, что в мероприятии также принимают участие министры иностранных дел Ирана, Азербайджана, России и Турции.
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