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С участием главы МИД Армении в Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы 

С участием главы МИД Армении в Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы 

В Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, добавив, что в мероприятии также принимают участие министры иностранных дел Ирана, Азербайджана, России и Турции.


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