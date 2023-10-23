С участием главы МИД Армении в Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы 

В Тегеране проходит заседание региональной консультативной платформы с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, добавив, что в мероприятии также принимают участие министры иностранных дел Ирана, Азербайджана, России и Турции.