Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-10-23

ЕРЕВАН, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 октября, курс доллара США вырос на 0.75 драмa и составил 402.21 драм. Курс евро вырос на 1.55 драмa и составил 426.50 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 4.25 драм. Курс британского фунта вырос на 2.20 драмa и составил 488.89 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 499.06 драмa и составила 25713.99 драм. Цена серебра выросла на 4.82 драмa и составила 300.20 драм.