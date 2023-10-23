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Азиатские индексы - 23-10-23

Азиатские индексы - 23-10-23

ТОКИО, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.83% и составил 30999.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.75% и составил 2238.81 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.47% и составил 2939.29 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 17172.13 пункта.


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