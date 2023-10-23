Известна повестка визита главы МИД Канады в Армению

Министр иностранных дел Мелани Жоли с 25 по 27 октября посетит Армению для углубления двусторонних связей между Канадой и Арменией. Как сообщает Арменпресс, заявление о предстоящем визите размещено на официальном сайте МИД Канады.

“Армения является важным партнером Канады в Кавказском регионе, и мы продолжим работать с официальными лицами Армении, выступая за полный гуманитарный доступ и обеспечивая уважение прав человека в регионе”, - отметила глава МИД Канады.

“Находясь в Ереване (Армения), министр Жоли обсудит пути укрепления двусторонних отношений между Канадой и Арменией с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Армении и президентом Республики Армения.

Она официально откроет новое посольство Канады, что позволит укрепить двусторонние связи и усилить канадскую поддержку армянской демократии. Министр Жоли также изучит пути удовлетворения неотложных потребностей тысяч мирных жителей, которые были переселены из-за недавней военной операции Азербайджана в регионе Нагорного Карабаха.

Она также посетит Мемориальный комплекс Геноцида армян, чтобы почтить память 1,5 миллионов жизней, погибших во время Геноцида армян 1915 года, и подтвердит приверженность Канады борьбе с любой формой отрицания или ревизионизма”, - говорится в заявлении.