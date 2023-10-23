Министр обороны Армении и министр вооруженных сил Франции подписали документы о двустороннем сотрудничестве

В рамках рабочего визита во Францию министр обороны Армении Сурен Папикян посетил министерство вооруженных сил Франции, где состоялась торжественная церемония встречи с участием военного оркестра и почетного караула. Прозвучали государственные гимны Республики Армения и Французской Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, затем состоялась встреча с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

Во встрече участвовали также чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи.

В ходе встречи обсуждены вопросы армяно-французского сотрудничества в сфере обороны, а также вопросы региональной безопасности. Подведены итоги хода работ по реализации договоренностей, достигнутых в результате проведенных в сентябре 2022 года и в июне этого года в Париже обсуждений, намечены новые возможности развития сотрудничества, которые включают вопросы приобретения систем обороны, военного образования, переподготовки, обмена опытом, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны высоко оценили нынешний уровень сотрудничества и выразили готовность приложить новые усилия для дальнейшего развития.

За официальной встречей последовало совместное заявление для прессы, в ходе которой министр обороны Армении выразил благодарность французской стороне за всестороннее содействие развитию сотрудничества в оборонной сфере. Министры ответили на вопросы журналистов.

Затем в министерстве вооруженных сил Франции состоялось подписание документов о двустороннем сотрудничестве.