Вызывает разочарование тот факт, что Азербайджан отказался участвовать во встрече в Гранаде: Михаэль Рот 

Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот считает разочаровывающим отказ президента Азербайджана от участия в запланированной в Гранаде пятисторонней встрече. Oб этом Рот сказал на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос Арменпресс об отказе Азербайджана участвовать в переговорах при посредничестве Запада.

Прежде всего, Рот приветствовал, что канцлер Германии и президент Франции решительно поддерживают усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по продолжению переговоров в этом формате.

“Конечно, очень приветствуется участие премьер-министра Армении во встрече в Гранаде. Настолько же разочаровывает отказ Азербайджана от участия в этом формате. Что нам нужно сделать в ближайшие дни, так это убедить азербайджанскую сторону в том, что также в ее интересах вернуться за стол переговоров и чтобы Баку смог превратить свои слова в действия”, - сказал глава Комиссии Бундестага.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели 5 октября в Гранаде четырехстороннюю встречу. По итогам четырехсторонней встречи стороны приняли совместное заявление. Планировалось провести встречу в пятистороннем формате. Однако 4 октября азербайджанские СМИ сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи, запланированной на 5 октября в Гранаде.