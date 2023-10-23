Глава МИД Армении провел в Тегеране встречу с президентом Ирана

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси 23 октября в Тегеране принял министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны с удовлетворением отметили, что между двумя соседними и дружественными странами сформировался политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимном уважении и тысячелетнем братстве двух народов.

Министр иностранных дел Республики Армения и президент Исламской Республики Иран подчеркнули важность углубления сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Иран в различных сферах, а также осуществления эффективных шагов по реализации договоренностей в этом направлении.

Арарат Мирзоян и Эбрахим Раиси обсудили также вопросы региональной и международной безопасности.