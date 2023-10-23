Иран неоднократно заявлял о своем несогласии с “Зангезурским коридором”: министр дорог и градостроительства ИРИ

Министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базарпаш подчеркивает, что Иран неоднократно заявлял о своем несогласии с так называемым “Зангезурским коридором”.

Как сообщает Арменпресс, в ходе брифинга с журналистами иранский министр отметил, что политика Ирана в этом вопросе базируется на основе мирного сотрудничества в кавказском регионе.

“Иран с самого начала неоднократно отмечал о несогласии с "Зангезурским коридором" и выражал свое мнение по этому поводу во время встреч с различными официальными лицами Азербайджана.

Мы осуждаем любое внешнее вмешательство и верим, что страны региона смогут сами принимать оптимальные решения. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Армении, и инфраструктуры, которые создаются между нашими странами, направлены на установление стабильного мира. Мы планируем запустить хорошие инфраструктурные проекты для восточной и западной частей Каспийского моря, благодаря которым Армения сможет иметь легкий доступ к странам этих регионов. Иран сам по себе является очень удобной площадкой для создания транзитных каналов и устранения торговых тупиков”, - сказал Базарпаш.

Министр заверил, что в ближайшее время будут хорошие и радостные новости относительно сотрудничества между Арменией и Ираном.

Манвел Маргарян