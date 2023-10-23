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Азербайджан потерял доверие международного сообщества: Михаэль Рот

Азербайджан потерял доверие международного сообщества: Михаэль Рот

Международное сообщество больше не считает Азербайджан надежным партнером. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге сказал председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот,  коснувшись вопроса о том, что глава МИД Германии заявляла, что Азербайджан нарушил свое обещание не нападать на Нагорный Карабах, и возможно ли давать обещание Европейскому союзу и нарушать его, не столкнувшись с какими-либо последствиями.

Последствия были. Одно из них заключается в том, что Азербайджан потерял доверие международного сообщества. Международное сообщество больше не считает его [Баку] надежным партнером”, - сказал Рот.

Глава комиссии Бундестага подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы процесс происходил за столом переговоров и был достигнут устойчивый мир, гарантирующий территориальную целостность Республики Армения.


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