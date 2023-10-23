Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Комиссии Бундестага ФРГ по иностранным делам

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэлем Ротом.

Премьер-министр приветствовал визит г-на Рота и подчеркнул важность последовательного развития и укрепления сотрудничества и диалога между парламентами Армении и Германии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в контексте взаимодействия Армения-Германия и Армения-ЕС Никол Пашинян подчеркнул необходимость эффективного продвижения реализуемых в нашей стране демократических реформ. Премьер-министр коснулся происходящих в регионе процессов, вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также сложившейся гуманитарной ситуации.

Михаэль Рот высоко оценил двусторонние межпарламентские связи и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении. Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам осудил проводимую Азербайджаном в Нагорном Карабахе политику этнической чистки и депортацию местных армян.

Собеседники обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросы установления мира и стабильности в регионе, деятельность Европейской гражданской наблюдательной миссии в Армении, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.