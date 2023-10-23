Либерализация визового режима может стать еще одним шагом на пути к сближению Армении и ЕС: Рот
17:37, 23 Октябрь 2023
Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот считает важным либерализацию визового режима ЕС для граждан Армении с точки зрения сближения отношений Армения-ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом Рот сказал на брифинге с журналистами.
“Мы поддерживаем четкий сигнал относительно либерализации визового режима в отношениях с Арменией. Это может стать еще одним шагом на пути к сближению Армения-ЕС”, - подчеркнул Рот.
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