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Либерализация визового режима может стать еще одним шагом на пути к сближению Армении и ЕС: Рот

Либерализация визового режима может стать еще одним шагом на пути к сближению Армении и ЕС: Рот

Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот считает важным либерализацию визового режима ЕС для граждан Армении с точки зрения сближения отношений Армения-ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом Рот сказал на брифинге с журналистами.

Мы поддерживаем четкий сигнал относительно либерализации визового режима в отношениях с Арменией. Это может стать еще одним шагом на пути к сближению Армения-ЕС”, - подчеркнул Рот.


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