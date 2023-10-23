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Председатель Комиссии Бундестага ФРГ по иностранным делам выступает за расширение миссии ЕС в Армении

Председатель Комиссии Бундестага ФРГ по иностранным делам выступает за расширение миссии ЕС в Армении

Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот выступает за расширение гражданской миссии Евросоюза в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Рот сказал на брифинге с журналистами.

“Я за то, чтобы Евросоюз расширил свою гражданскую миссию в Армении во благо безопасности армянского народа. Мы поддерживаем эту политику”, — сказал Рот.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Европарламенте представил являющееся ориентиром положение, которое означает готовность Армении максимально приблизиться к европейским структурам.

Это означает, что Европейский союз должен как можно быстрее развивать и расширять свое экономическое и политическое сотрудничество с Арменией и оказывать более широкую поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха”, - подчеркнул Рот.


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