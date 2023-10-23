Мы не потерпим никакого военного решения в регионе: председатель Комиссии Бундестага ФРГ по иностранным делам

Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот выражает солидарность с Арменией, подчеркивая, что альтернативы миру на Южном Кавказе нет. Как сообщает Арменпресс, об этом Рот сказал на брифинге с журналистами.

“24 октября я вместе со своей делегацией отправлюсь в южные регионы Армении и цель этого визита - выразить солидарность с Арменией как демократической стране и послать сигнал автократическому режиму Азербайджана о том, что альтернативы мира в этом регионе не существует. Мы не потерпим никакого военного решения в регионе”, — подчеркнул Рот.

По словам депутата Бундестага, применение военной силы против этнических армян Нагорного Карабаха определенно является грубейшим нарушением международного права.