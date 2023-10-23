Армения и Иран договорились об обнулении дорожных пошлин

По словам министра экономики Армении Ваана Керобяна, реализация масштабного проекта дорожного строительства южного участка автодороги Север-Юг, реализуемого совместно с иранской стороной, окажет большое влияние на экономику Армении, в частности, ожидается положительное влияние на ВВП на около 0,4 процента.

“Сокращение пути только на указанном участке позволит компенсировать 30 минут, что является не менее важным обстоятельством с точки зрения чисто экономических расчетов. С точки зрения улучшения двустороннего и транзитного сообщения, соглашение между Арменией и Ираном об обнулении дорожных сборов, безусловно, важно, поэтому в ходе наших встреч мы постараемся обсудить детали и назвать дату подписания соглашения. Его подписание и вступление в силу будет иметь неоценимое значение с точки зрения диверсификации экспорта Армении”, - как сообщает Арменпресс, сказал Керобян.

Министр экономики сообщил, что по сравнению с предыдущим годом в этом году товарооборот между Арменией и Ираном увеличился примерно на 10 процентов. В прошлом году она составила 717 млн долларов. По его словам, вышеупомянутый дорожный проект существенно поможет улучшить двусторонние грузоперевозки, а отмена дорожных сборов позволит армянским экспортерам значительно облегчить доступ к рынкам стран Персидского залива и других стран Ближнего Востока. Этот проект выгодно сократит продолжительность и стоимость дороги, даст возможность существенно диверсифицировать экспортные маршруты, в том числе в Индию, Китай и Индонезию, которые также заинтересованы в бесперебойной работе транзитных дорог.

“На прошлой неделе я провел продуктивные встречи в ОАЭ, в рамках Всемирного инвестиционного форума, а также с моими коллегами и представителями частных компаний Китая. В ближайшее время Армения примет участие со своим павильоном в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo) в Шанхае, цель которой та же: содействие экспорту Армении”, - отметил Керобян, добавив, что строительство магистрали Север-Юг еще больше укрепит и расширит сотрудничество между Ираном и ЕАЭС, тем более, что подписание с Ираном соглашения о свободной торговле находится на завершающей стадии.

По словам министра, будучи единственным сухопутным соседом Ирана из стран ЕАЭС, Армения может воспользоваться этим обстоятельством, если среда и инфраструктура будут на высоком уровне.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, в свою очередь, отметил, что одним из приоритетов внешней политики правительства и президента Иранской Республики Ибрагима является развитие отношений с соседними странами, и в этом контексте сотрудничество с Арменией всегда строилось на основе мирного сосуществования и процветания.

“У нас самые лучшие приграничные отношения с Арменией. Благодаря активным торговым отношениям товарооборот между двумя странами в ближайшее время достигнет одного миллиарда долларов. Благодаря строительству качественных дорог мы также можем достичь отметки в три миллиарда. Иранская сторона заинтересована в скорейшем строительстве южного участка автомагистрали Север-Юг, чтобы мы могли достичь наших общих целей. Мы также придаем большое значение расширению существующего сотрудничества в области энергетики и нанотехнологий. В целом мы называем автомагистраль Север-Юг дорогой мира”, - сказал заместитель министра иностранных дел Ирана.

Манвел Маргарян