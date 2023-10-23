Если Баку не прекратит свою агрессивную и провокационную политику, против него будут применены санкции: Рот

Председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что Евросоюз провалил сбалансированную политику, которую он проводил в отношении молодой и демократической Армении и богатого и автократического Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом Рот сказал на брифинге с журналистами.

“Сбалансированная политика, которую мы проводили в отношении молодой и демократической Армении и богатого и автократического Азербайджана, провалилась. Это означает, что мы должны переформулировать нашу политику, то есть иметь четкую позицию в отношении этих двух стран.

Если Азербайджан не прекратит свою агрессивную и провокационную политику, против азербайджанского режима обязательно будут применены санкции, которые сейчас разрабатываются. Мы продолжим с той же интенсивностью активно поддерживать все переговоры, направленные на мир”, — подчеркнул Рот.

На вопрос, при каких условиях будут применены санкции против Азербайджана, например, в том случае, если Азербайджан нападет на Армению, председатель Комиссии Бундестага Германии по иностранным делам ответил, что сделает все, чтобы санкции оказались на столе и были применены.

“В любом случае мы не позволим ЕС активизировать энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Авторитарные государства понимают только один язык, и поэтому необходимо подчеркнуть, какие последствия будут иметь их возможные военные действия, если такое развитие событий произойдет”, - заключил Рот.