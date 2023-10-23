Надеюсь, мы действительно оправдаем легитимные и законные ожидания граждан Армении от антикоррупционной системы: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня посетил Антикоррупционный комитет и присутствовал на мероприятии по случаю Дня сотрудника Антикоррупционного комитета и второй годовщины создания структуры.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян выступил с докладом о проделанной работе.

Премьер-министр Пашинян поздравил присутствующих по случаю второй годовщины формирования Антикоррупционного комитета и отметил: “Народная ненасильственная бархатная революция, произошедшая в Армении в 2018 году, вызвала большие ожидания у общества, особенно в сфере антикоррупционной политики. Эти ожидания имели два основных направления. Во-первых, расследовать, выявлять и доводить до предусмотренного законом конца зафиксированные коррупционные дела, истории и механизмы.

Во-вторых, предотвращать, а также быть последовательными в вопросах текущей коррупции, исключать возможности ее развития и так далее. Конечно, в 2018 году ожидания и атмосфера были такими, что люди очень часто ожидали, что вновь сформированное правительство пойдет и решит эти проблемы политическими, народными методами. Но я должен также с удовлетворением констатировать, что мы не пошли по этому пути, поскольку понимали, что именно в этих процессах заключены большие риски выхода из логики верховенства права, верховенства закона, конечным результатом которого на самом деле будет ровно противоположное заявленной цели. Произойдет перераспределение собственности, и незаконно накопленные средства будут незаконно накапливаться в новых местах, а реальность от этого не изменится. И мы решили пойти институциональным путем и попытались понять, какие институты нам нужны, чтобы эффективно решать политическую повестку дня, которая будет не партийной или правительственной, а поднятой народом, при этом эта повестка, созданная справедливым и разумным образом, будет решаться справедливо.

Мы решили пойти институциональным путем, и Антикоррупционный комитет является одним из проявлений этой институциональной политики, но это не единственное проявление, потому что за этот период, - и очень важно это зафиксировать, - мы создали в Республике Армения Антикоррупционный суд, Комиссию по предотвращению коррупции, а также осуществили ряд других институциональных реформ. Мы сделали все, чтобы зарплаты в судебно-правовой системе были конкурентоспособными с зарплатами в частном секторе. По сути, в этом плане проделана большая работа, чтобы мы могли обслуживать предложенную повестку дня”, - сказал глава правительства.

Однако, по словам премьер-министра, общественность не очень довольна ходом работ. “Если мы сейчас проведем опрос среди населения, насколько оно удовлетворено и считает ли, что заявленные цели достигнуты, я не думаю, что у нас будет очень высокий уровень удовлетворенности среди населения. Речь здесь идет не только о рассмотрении отдельных уголовных дел, но и о механизмах и темпах конфискации незаконно нажитого имущества, которые, хочу напомнить, тоже были сформированы в рамках нашей антикоррупционной политики.

Также я считаю, что при рассмотрении эффективности расследования как антикоррупционных, так и уголовных дел общего характера мы обязательно должны зафиксировать статистически, сколько из этих дел закончилось юридически обязывающими приговорами. Потому что если не будет имеющего законную силу приговора, общественность, как это произошло в ряде случаев, однажды может проснуться и прочитать заголовки о том, что этого оправдали, дело в отношении другого прекратили, и обществу непонятно, что происходит.

Конечно, мы должны и к этой статистике проявить определенное отношение, потому что мы говорим: вот столько случаев, и количество этих случаев велико. Люди не помнят, скажем, сотни или тысячи дел и их подробностей, люди знают, так сказать, знаковые дела, и люди, в конце концов, в вопросе, насколько эффективно страна, государство борется с коррупцией, руководствуются тем, имели ли эти дела результаты или нет”.

По словам Никола Пашиняна, иногда, наблюдая за ходом некоторых уголовных дел, у людей складывается впечатление, что речь идет не о судебном процессе, а о закулисных переговорах: “Пользуясь тем, что здесь присутствуют и председатель Высшего судебного совета, и генеральный прокурор, и министр юстиции, и руководители наших следственных органов, хочу сказать, что иногда складывается впечатление, что разбирательство этих дел проводится, так сказать, в режиме отдыха, в курортном режиме. Проходит судебное заседание и сразу же откладывается на месяц, два месяца, три месяца, пять месяцев, и таким образом, люди по делам, имеющим для них знаковое значение, получают следующий основной импульс: это процесс, он идет, а иногда со стороны складывается впечатление, что вся система ждет чего-то, какого-то решения”.

Премьер-министр отметил, что в ходе рабочих обсуждений выявляется множество объективных и субъективных причин, которые также связаны с загруженностью судебно-правовых систем. “Однако, по моему мнению, политическое время, которое дало нам общество для создания эффективной системы, истекает. И если это время не будет использовано эффективно, то есть если общественность не увидит, что за зафиксированным этими заявлениями политической волей стоят конкретные и эффективные системы, здесь могут возникнуть серьезные проблемы, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.

Когда я смотрю на повестку дня правительства, на то, что еще нам следует сделать, чтобы сделать антикоррупционную систему более эффективной, я вижу, что, по крайней мере, большая часть сделана: институциональные реформы, повышение выплат и зарплат. Мы также приняли другие меры, в том числе для более эффективной защиты прав тех, кто проходит по этим уголовным делам. Из них я хочу отметить новый регламент, когда допросы проходят только под видеозапись”, - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, эта новая система предполагает и новое качество следственного профессионализма, профессионального роста, для чего созданы весьма конкретные стимулы. “Правительство не имеет никаких полномочий вмешиваться в судебные процессы, за исключением определенных законодательных инициатив и постановлений. Я думаю, общественность должна получить конкретные доказательства того, что здесь нет закулисных игр и постановок, и, с другой стороны, действует четко функционирующая государственная, судебная и антикоррупционная система.

Это чрезвычайно важный вопрос, при этом, в этом вопросе, думаю, также должна быть определенная общественная и государственная консолидация. Скажу и обратное: когда мы ставим заголовок: антикоррупционная политика, то с этим все согласны, никто не возражает, когда мы говорим: конфискация незаконного имущества, все с этим согласны, они говорят: конечно, это незаконно нажитое имущество, оно должно быть конфисковано. Когда появляются процессы по конкретному делу, которые уже относятся к конкретным зданиям, конкретным объектам недвижимости, конкретным именам и фамилиям, то получается, что один человек уважаемый, другой имеет большой круг знакомств, третий - хороший парень, и так далее. Тогда понимаешь, что на каждом шагу приходится преодолевать огромное сопротивление”, - сказал глава правительства.

По словам Никола Пашиняна, это означает, что сопротивление коррупции в нашей стране не преодолено: “И этим также объясняется, почему коррупция в нашей стране до сих пор существует, в том числе в государственной системе, и иногда, время от времени, появляется оценка, что она не только существует, но и коррупция развивается по-новому. И мы не должны так легкомысленно относиться к этим сигналам. Мы должны уметь идти за всем, что говорим, потому что, если вдруг в итоге окажется, что за нашей антикоррупционной политикой стоит игра, притворство, это будет самой большой катастрофой, с которой мы столкнемся”.

Премьер-министр подчеркнул важность антикоррупционной политики и отметил, что все успехи и неудачи, зафиксированные в Республике Армения в последние годы, напрямую связаны с коррупцией. “Есть только одно объяснение тому, что несмотря на все потрясения и удары в Армении, мы, например, смогли не только обеспечить макроэкономическую стабильность, но и продолжать находиться в динамике экономического развития, - и это эффективная реализация антикоррупционных решений. Мы ликвидировали монополии в экономике, максимально искренне боремся против налоговых привилегий. Я не могу сказать, что они устранены, потому что мы видим, что сейчас уже возникают и развиваются новые и технологичные формы уклонения от уплаты налогов, которые усложняют наши задачи. Но я хочу еще раз сказать: именно экономическая стабильность является ключевым фактором, потому что если не будет экономической стабильности, если не будет стабильности налоговых доходов бюджета, мы вообще ничего не сможем сделать.

И я хочу, чтобы мы это оценили и зафиксировали. Почему это так? В результате создания равных условий и возможностей в экономической сфере, что связано с нашими первыми антикоррупционными шагами и для чего было достаточно политической воли, но есть вопросы, в которых одной лишь политической воли недостаточно, должны быть эффективные механизмы. То же самое со всеми нашими проблемами и неудачами, которые у нас были во всех сферах. Когда хочешь понять, почему и как, то приходишь к выводу, что коррупция здесь имеет как минимум решительное значение. Я не могу сказать, что это только следствие коррупции, но коррупция там играет очень значительную роль. И это также причина того, почему мы сегодня последовательно продолжаем антикоррупционную политику”, - отметил премьер-министр Пашинян.

Глава правительства еще раз поздравил с формированием Антикоррупционного комитета и поблагодарил всех сотрудников Антикоррупционного комитета за работу. “При этом, хочу обратить внимание на то, что впервые, помимо Полиции и СНБ, у нас появилась оперативная служба, входящая в структуру Следственного органа. Эта работа тоже очень важна, и через какое-то время мы должны подвести итоги, насколько она эффективна, а насколько нет, потому что я помню те обсуждения: было много мнений и за, и против. И, тем не менее, мы приняли это решение и через некоторое время подведем его итоги. Наш общий вывод, который касается и Антикоррупционного комитета, и правительства, и следственных органов, и прокуратуры, и судебных органов, заключается в следующем: уже несколько лет в этой сфере мы, как говорится, “сеяли, и пришла пора пожинать”.

Т.е. пришло время увидеть “урожай и плоды”, и очень важно, чтобы этот “урожай” был обильным, потому что все наши ожидания легитимны. Когда мы говорим о приговорах, мы имеем в виду, что могут быть и оправдательные, и обвинительные приговоры. Когда есть оправдательные приговоры, то нам нужно оглянуться и посмотреть на качество нашего предварительного следствия, понять, почему это произошло. Это очень важно, потому что мы все время говорим о качестве следствия, но пока не будет вердикта, мы не можем объективно говорить о качестве следствия, потому что важнейший признак качества следствия, по которому можно делать выводы, - это приговор.

Если приговор обвинительный, то в основном это значит, что следствие было надлежащего качества, если приговор оправдательный, нам нужно вернуться назад и понять, почему мы столько лет таскали этих людей по судам, и нужно заняться качеством следствия. Как бы политика борьбы с коррупцией и политика по борьбе с преступностью ни были принципиальными, как бы ни были высоки общественные ожидания, мы не можем допустить ничего противозаконного на этом пути, мы не можем допустить никакого незаконного вмешательства на этом пути и не можем допустить, чтобы каким-либо образом было подорвано верховенство закона. Наоборот, все это делается для того, чтобы сделать непоколебимым верховенство закона в Республике Армения.

Поздравляю еще раз, еще раз благодарю вас и надеюсь, что мы действительно оправдаем законные ожидания, которые общественность, граждане Армении возлагают на антикоррупционную систему в целом и на Антикоррупционный комитет в частности”, - заключил премьер-министр.