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Стали известны пары 1/8 финала Кубка Армении

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Армении

В штаб-квартире Федерации футбола Армении 23 октября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Армении, в результате которой образовались следующие пары:

«Сюник» - БКMA

«Пюник» - «Арарат»

«Алашкерт» - «Ноа»

«Арарат-Армения» - «Гандзасар»

«Мика» - «Киликия»

«Ван» - «Вест Армения»

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матчи 1/8 финала Кубка Армении пройдут 23-26 ноября.


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