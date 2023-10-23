Стали известны пары 1/8 финала Кубка Армении
В штаб-квартире Федерации футбола Армении 23 октября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Армении, в результате которой образовались следующие пары:
«Сюник» - БКMA
«Пюник» - «Арарат»
«Алашкерт» - «Ноа»
«Арарат-Армения» - «Гандзасар»
«Мика» - «Киликия»
«Ван» - «Вест Армения»
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матчи 1/8 финала Кубка Армении пройдут 23-26 ноября.
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