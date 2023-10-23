Армения и Иран рассматривают возможность строительства на границе второго моста

Армения и Иран обсудили перспективу строительства нового моста на армяно-иранской границе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Он заявил, что иранская сторона готова передать дружественной Армении свой богатый опыт в развитии инфраструктуры, в частности, содействуя строительству автомагистрали «Север-Юг». По словам иранского министра, существующего моста между Арменией и Ираном уже недостаточно для обеспечения растущего объема торговли, поэтому Тегеран рассматривает перспективу строительства нового моста. С армянской стороной достигнута договоренность о формировании рабочей группы по этому поводу.

Мехрдад Базрпаш отметил, что с армянской стороной они провели достаточно эффективные переговоры, достигнув важных договоренностей относительно строительства автомагистрали «Север-Юг».

«Будучи многовековыми соседями, имеющими добрососедские отношения, сегодня наши народы должны развивать свой экономический потенциал и предпринимать необходимые шаги на этом пути. Правительство Ирана выражает готовность сотрудничать с Арменией в различных проектах. Учитывая договоренности, достигнутые между нашими двумя министерствами, мы намерены последовательно реализовывать существующие программы. Для нас крайне важно участие иранских компаний в одном из тех проектов, которые находятся в выгодном положении с точки зрения инвестиций. Они имеют надежных партнеров не только в Иране, но и на международной арене, привлекая к себе внимание. Мы надеемся стать свидетелями их высококачественных инженерно-технических работ и в Армении», - сказал министр дорог и городского развития Ирана.

По его мнению, автомагистраль «Север-Юг» находится в центре внимания не только Ирана и Армении, но и других государств региона. Многие заинтересованы в скорейшей реализации этой дороги, способствующей дальнейшему развитию межгосударственных отношений.

«Обнуление дорожных сборов между нашими двумя странами также является важным стимулом для хорошего сотрудничества. В ближайшее время, согласно достигнутой договоренности, преимущества, вытекающие из этого решения, ощутят прежде всего компании, занимающиеся бизнесом. Фактически обращение товаров будет осуществляться по более доступным ценам. Многие иранские компании хотят быть вовлеченными в экономику Армении, мы готовы оказать адекватную поддержку армянским компаниям, которые хотели бы реализовывать у нас проекты, связанные со строительством жилья и дорог, тем более, что сейчас мы хотим реализовать амбициозный проект строительства 4 миллионов квартир», - сказал Базрпаш.

По словам министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна, строительство южной части дороги «Север-Юг», начавшееся совместными усилиями армянской и иранской сторон, прошло довольно сложный путь обсуждений, но в конце концов оно достигает конечного пункта, что является важным событием и имеет большое значение для обеих стран.

«Наши два народа имели дружеские отношения на протяжении тысячелетий. На протяжении веков мы вместе прошли через множество испытаний, и сегодня наша связь стала еще крепче. Тем не менее, на фоне этой теплоты чрезвычайно важным является сотрудничество в экономической сфере и в сфере инфраструктур. Приятно признавать, что существует множество инфраструктурных проектов с обеих сторон, а строительство южной части автомагистрали «Север-Юг» сегодня фактически начинается благодаря совместной работе с иранскими компаниями», - сказал министр ТУИ.

По словам Саносяна, сотрудничество в указанной сфере углубляется. Армянская сторона обсудила многие вопросы с делегацией, возглавляемой министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем. Запуск вышеупомянутого проекта не только фиксирует высокий уровень сотрудничества между двумя сторонами, но также может стать дополнительным стимулом для строительства дорог, водохранилищ и различных инфраструктурных проектов с точки зрения расширения сотрудничества в проектах и привлечения иранских компаний.

Манвел Маргарян