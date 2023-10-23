При содействии UCOM состоялась XVIII ежегодная международная олимпиада по микроэлектронике

Итоги 18-й ежегодной Международной олимпиады по микроэлектронике, прошедшей при поддержке компании Ucom, были подведены на торжественной церемонии, состоявшейся на днях в Synopsys Армения. В олимпиаде приняли участие 270 участников из 14 стран. Как всегда, она был реализована в два тура. Первый тур прошел одновременно в 14 странах-участницах в форме зачета, а второй, финальный тур, включавший в себя сложные инженерные задачи, требующие комплексного решения, был проведен 19 октября в Армении, в департаменте образования Synopsis Armenia.

Из 270 участников, принявших участие в первом туре, в финальный тур прошли 28, из них 12 из Еревана, остальные приехали в Армению из ОАЭ, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Ирана, Иордании, Чили, Перу, России, Сербии и Вьетнама.

«Одна из основных целей олимпиады - формирование международного сообщества молодых специалистов в области микроэлектроники. За эти годы в олимпиаде приняли участие сотни исключительных молодых людей из более, чем, 25 стран мира, и именно они являются созидателями передовых технологий завтрашнего дня», - сказал Овик Мусаелян, вице-президент оргкомитета олимпиады и директор Synopsys Армения.

«Технологии развились так, что без микроэлектроники теперь невозможно обойтись. Я лично уже 18 лет поддерживаю это мероприятие и буду поддерживать, потому что считаю, что будущее неотделимо от микроэлектроники, нужно сделать все, чтобы продвигать это направление, особенно среди армянской молодежи и студентов. Я даже посоветовал своему сыну заняться изучением микроэлектроники, потому что она представляет будущее, основополагающую технологию, когда заходит речь об искусственном интеллекте и умных решениях», - сказал Ральф Йирикян, генеральный директор компании Ucom, основного партнера олимпиады по микроэлектронике.

Добавим, что Никола Бабич из Боснии и Герцеговины стал первым призером олимпиады, Филип Стефанович из Сербии занял второе место, Азра Елезович из Боснии и Герцеговины и Эдгар Папян из Армении поделили третье место.

В рамках олимпиады были включены следующие темы: