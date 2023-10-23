Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении
15:16, 23 Октябрь 2023
23 октября председатель НС РА Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Нариман Мохаммед Шариф Аль Муллу. Спикер НС поздравил посла с вступлением в должность, пожелав ей успешной деятельности.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС, на встрече обсуждалась роль парламентской дипломатии в продвижении двусторонней повестки. Состоялся обмен мыслями о разработке направлений дальнейшего сотрудничества между парламентами двух стран. Обсуждалась важность деятельности межпарламентских групп.
Спикер НС РА высоко оценил сбалансированную внешнюю политику ОАЭ на региональном и на международном уровнях.
Стороны коснулись и усилий, направленных на установление мира в регионе.
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