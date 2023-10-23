Начинается строительство еще одного южного участка автомагистрали «Север-Юг»

Начало строительства южного 32-километрового участка автомагистрали «Север-Юг», имеющего большое экономическое и стратегическое значение для Армении и кавказского региона в целом, становится более реальным.

Как передает «Арменпресс» Дорожный департамент, международная группа «Абад Рахан Парс и компания «Тунел Сад Ариана» в рамках инвестиционной программы дорожного коридора «Север-Юг» подписали совместный контракт на 4-й транш стротельства дороги Агарак-Варданидзор (около 21 км) на капитальный ремонт и строительство дороги от Варданидзора до выхода из тоннеля (около 11 км).

Фото։ Айка Арутюнян

«Это чрезвычайно важный день, потому что наконец-то начинается строительство южного участка. Его будут реализовывать две иранские компании. Строительство 32-километровой дороги по контракту стоимостью 214 миллионов долларов должно завершиться через три года. Участок Каджаранского тоннеля - отдельный проект, сейчас обсуждаются тендерные документы компаний, подавших заявки, после чего будет объявлен тендер. По этому туннелю можно будет объехать весь Мегринский перевал. Участок от Каджарана до Агарака составляет 43 километра, строительство 32 километров начнется по контракту, который будет подписан сегодня. Тендер на оставшуюся часть будет объявлен в ближайшее время. Предварительная бюджетная заявка уже передана в один из банков, финансирующих строительство Каджаранского тоннеля, которая одобрена и источник финансирования определен. На данный момент Дороный департамент работает с этим банком над оформлением тендерной документации и объявлением тендера», - сообщил исполнительный директор Фонда «Дорожное управление» Гор Аветисян.

На этом участке планируется построить множество больших и малых мостов, а также два небольших тоннеля длиной в 800 и 400 метров. Фактически это участок в обход города Мегри, являющийся южной частью автодороги Север-Юг. Дорога будет трехполосной, продольные и поперечные уклоны которой будут полностью построены по параметрам дороги первого класса. Будут проведены земляные и бетонные работы, которым по большому счету не смогут помешать даже неблагоприятные погодные условия, хотя на юге Армении обычно не бывает холодной зимы. Основные работы по асфальтированию будут проведены на завершающем этапе. Нас ждет очень хорошая и красивая дорога. Никаких изменений в утвержденном проекте нет, могут быть изменены только детали, но конструктивных изменений не произошло.

«Строительство будут вести иранские компании, и в дальнейшем, если иранская сторона решит профинансировать строительство других участков, то будут обсуждения и по этому вопросу. Обе иранские компании известны в данной области, обладают соответствующим опытом, большим потенциалом и репутацией. Мост «Дружба» на армяно-грузинской границе был построен компанией «Тунел Сад Ариана», эксплуатация которого началась в прошлом году, он был осмотрен в присутствии иранских должностных лиц», - рассказал Аветисян.

Он подчеркнул, что хотя строительство автомагистрали «Север-Юг» имело некоторые сложности, на многих участках произошли изменения, но в следующем году планируется завершить проектирование дороги от Сисиана до Арташата, чтобы хотя бы на всем южном участке. Установлен крайний срок, в этот момент с донорами обсуждается весь проект, так как международные доноры обычно рассматривают завершенные проекты.

Манвел Маргарян