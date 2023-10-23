Армия обороны Израиля нанесла удары по 320 военным объектам в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удары по 320 военным объектам в секторе Газа, включая подземные туннели, в которых находились бойцы палестинского движения ХАМАС.

Как передает «Арменпресс», об этом заявила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что за минувшие сутки Армия обороны Израиля атаковала более 320 военных объектов в секторе Газа, включая туннели, в которых располагались боевики ХАМАС. Также ударам подверглись десятки оперативных штабов, где располагались боевики ХАМАС.

Согласно сообщению, за последние 24 часа Армия обороны Израиля уничтожила объекты, которые могли представлять угрозу для израильских подразделений, готовящихся к наземной операции в секторе Газа.