Никол Пашинян примет в Тбилиси участие в IV Международной конференции «Шелковый путь»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Тбилиси примет участие в IV Международной конференции «Шелковый путь».
Как передает «Арменпресс», на официальном сайте конференции опубликована повестка, согласно которой 26 октября с речью выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.
С речами выступят и премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Азиатского банка развития Роберта Кассали.
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