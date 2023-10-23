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Никол Пашинян примет в Тбилиси участие в IV Международной конференции «Шелковый путь»

Никол Пашинян примет в Тбилиси участие в IV Международной конференции «Шелковый путь»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Тбилиси примет участие в IV Международной конференции «Шелковый путь».

Как передает «Арменпресс», на официальном сайте конференции опубликована повестка,  согласно которой 26 октября с речью выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

С речами выступят и премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Азиатского банка развития Роберта Кассали.


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