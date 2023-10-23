Команда гроссмейстеров Самвела Тер-Саакяна и Роберта Ованнисяна завоевала золотую медаль первой лиги Сербии

Армянские шахматисты успешно выступили в турнире первой лиге Сербии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация шахмат Армении. Роберт Ованнисян набрал 8 очков из 10 возможных, подняв свой рейтинг на 15 пунктов, Самвел Тер-Саакян - 7,5 очков из 11 возможных, улучшив свой рейтинг на 4 пункта. Оба армянских шахматиста не понесли ни одного поражения. Команда Самвела Тер-Саакяна и Роберта Ованнисяна завоевала золотую медаль первой лиги Сербии.

Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян выступали в составе команды «Naftagas», в которой были международный гроссмейстер Бранко Тадич и международные мастера Милош Станкович, Стефан Тадич, Милован Раткович и Предраг Бодирога.