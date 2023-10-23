Спикер Национального собрания Армении принял делегацию Бундестага

23 октября спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем комиссии по внешним связям Бундестага Германии Михаэлем Ротом. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление по связям с общественностью и коммуникациям НС РА.

Обсуждались вопросы развития двусторонних дружественных отношений и углубления межпарламентского сотрудничества.

Был затронут и вопрос принудительного перемещения армянского населения Нагорного Карабаха и проблемы, возникшие в результате проводимой Баку политики этнической чистки. Председатель комиссии по внешним связям Бундестага признал, что они не предприняли достаточных шагов для предотвращения агрессии Азербайджана против населения Нагорного Карабаха.

От имени НС РА и от себя лично Ален Симонян поблагодарил за принципиальное и целенаправленное выступление относительно развязанной Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе в ходе заседания Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому вопросу 21 сентября.

Стороны обсудили необходимость применения санкций против Азербайджана. Спикер НС РА подтвердил, что Армения приняла мирную повестку и предлагает дорожную карту мира в регионе.