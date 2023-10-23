На КПП «Верхний Ларс» почти нет очереди фур в сторону России: заместитель председателя КГД

На КПП «Верхний Ларс» почти нет очередей армянских фур в направлении России. Есть некоторая очередь в направлении выезда из России. Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов Ашот Мурадян на заседании комиссии региональной и евразийской интеграции НС.

Мурадян заверил, что КГД ежедневно отслеживает ситуацию в Верхнем Ларсе, даже несколько раз в день, осознавая ее важность. За последний месяц было всего 2 случая, когда из-за погодных условий проезд через КПП «Верхний Ларс» был несколько ограничен для грузовых автомобилей, что, однако, длилось несколько часов.

«Очереди фур, следующих из Армении в Россию, практически нет. Результаты нашего мониторинга показывают, что после выезда из Армении они пересекают КПП в течение 1-2, максимум 3 дней», - сказал заместитель председателя КГД.

Он напомнил, что еще в прошлом году российские партнеры выделили отдельную зону в нескольких километрах от пункта пропуска, где они будут проводить отдельный таможенный контроль над товарами из ЕАЭС, в данном случае товарами и транспортными средствами, идущими из Армении. «Это способствовало более быстрому и льготному процессу таможенного оформления наших транспортных средств и товаров. В последний год на этом участке было 2-3 устройства таможенного оформления, что сделало процесс быстрее», - сказал Мурадян.

Что касается товаров, поступающих из России в Грузию и далее в Армению, зампред КГД сказал: «Есть очередь из-за большого количества машин. На это влияют два обстоятельства. Одно – строительные работы на грузинской стороне. Мы активно работаем с нашими грузинскими партнерами, и в зависимости от нагрузки они могут менять направления: три полосы выезда, одна полоса въезда или наоборот. Однако небольшие очереди все же возникают. Другое обстоятельство заключается в том, что в Российской Федерации приняты определенные экспортные ограничения. Таможенный кодекс гласит, что если существуют определенные экспортные ограничения, они должны контролироваться на таможне происхождения экспортера. Это тоже иногда вызывает подобные вопросы».

Однако Мурадян заверил, что они активно работают с российскими партнерами, и налогоплательщики проинформированы об этом, чтобы не возникло никаких препятствий.