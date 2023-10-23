Глава ХАМАС и министр иностранных дел Ирана обсудили ситуацию в Газе
Исмаил Хания, глава политбюро палестинского движения ХАМАС, и Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Ирана, провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в секторе Газа.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале ХАМАС.
Согласно сообщению, стороны обсудили действия Израиля в секторе Газа и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт.
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