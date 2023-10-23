Армения не бойкотирует российские платформы: председатель  комиссии по обороне и безопасности Парламента Армении

Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян заверил, что Армения не бойкотирует встречи, организуемые на российских площадках.

Как передает «Арменпресс», Андраник Кочарян сказал об этом на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос, почему Армения не участвует в заседаниях, проводимых на российских площадках.

«Кто сказал, что мы не участвуем? Наши депутаты приняли участие в последней сессии Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Наше присутствие всегда есть на этих площадках, потому что на данный момент мы – член ОДКБ, и на этих площадках уточняются вопросы, которые нас интересуют», - сказал Кочарян.

Он добавил, что Армения не бойкотирует российские платформы: «Конечно, нет, пока что».