Правительство одобрило пакет законодательных реформ, направленных на обеспечение справедливой торговли
Правительство одобрило пакет проектов законодательных реформ, разработанный Комиссией по защите конкуренции и направленный на обеспечение справедливой торговли. Он призван урегулировать ряд проблем, выявленных в вопросах поставок и закупок сельскохозяйственной продукции мелких и средних предпринимателей и крупных торговых сетей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комиссия по защите конкуренции.
В частности, проблемы касаются:
- Просрочки платежей за поставленный товар;
- Необоснованных отказов от заключения договора;
- Представления продукции на неравных условиях;
- Других проявлений, ограничивающих экономическую деятельность.
Проектом устанавливаются необходимые механизмы осуществления процесса поставки товаров, недискриминационного представления товаров, осуществления платежей в установленные сроки.
КЗК благодарит Министерство экономики РА и Инвестиционный совет ЕБРР Армении за разработку проекта и эффективное сотрудничество.
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