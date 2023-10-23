Правительство одобрило пакет законодательных реформ, направленных на обеспечение справедливой торговли

Правительство одобрило пакет проектов законодательных реформ, разработанный Комиссией по защите конкуренции и направленный на обеспечение справедливой торговли. Он призван урегулировать ряд проблем, выявленных в вопросах поставок и закупок сельскохозяйственной продукции мелких и средних предпринимателей и крупных торговых сетей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комиссия по защите конкуренции.

В частности, проблемы касаются:

Просрочки платежей за поставленный товар;

Необоснованных отказов от заключения договора;

Представления продукции на неравных условиях;

Других проявлений, ограничивающих экономическую деятельность.

Проектом устанавливаются необходимые механизмы осуществления процесса поставки товаров, недискриминационного представления товаров, осуществления платежей в установленные сроки.

КЗК благодарит Министерство экономики РА и Инвестиционный совет ЕБРР Армении за разработку проекта и эффективное сотрудничество.