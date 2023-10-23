Время в Ереване: 11:07:36,   23 Октябрь 2023

Правительство одобрило пакет законодательных реформ, направленных на обеспечение справедливой торговли

Правительство одобрило пакет законодательных реформ, направленных на обеспечение справедливой торговли

Правительство одобрило пакет проектов законодательных реформ, разработанный Комиссией по защите конкуренции и направленный на обеспечение справедливой торговли. Он призван урегулировать ряд проблем, выявленных в вопросах поставок и закупок сельскохозяйственной продукции мелких и средних предпринимателей и крупных торговых сетей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комиссия по защите конкуренции.

В частности, проблемы касаются:

  • Просрочки платежей за поставленный товар;
  • Необоснованных отказов от заключения договора;
  • Представления продукции на неравных условиях;
  • Других проявлений, ограничивающих экономическую деятельность.

Проектом устанавливаются необходимые механизмы осуществления процесса поставки товаров, недискриминационного представления товаров, осуществления платежей в установленные сроки.

КЗК благодарит Министерство экономики РА и Инвестиционный совет ЕБРР Армении за разработку проекта и эффективное сотрудничество.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]