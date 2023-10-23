Итоги испытаний поступившего в Армению вооружения удовлетворительны: председатель  комиссии по обороне и безопасности НС

Соответствующие подразделения Минобороны проводят испытания поступившего в Армению вооружения, результаты которых весьма удовлетворительны. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян.

Кочарян не уточнил, из каких стран поступило оружие.

«Наши средства массовой информации, наши люди с утра до ночи обсуждают, какое вооружение поступило в Армению, из какой страны, где оно испытывается. Это вооружение проходит испытания в наших подразделениях Министерства обороны, и результаты весьма удовлетворительны. Список стран - это то, что обсуждается, может чуть больше или мньше. Это не важно, важно то, что работа в этом направлении продвигается успешно», - сказал Кочарян.