Министры обороны Армении и Франции обсудят вопросы военного сотрудничества: Андраник Кочарян

На встрече министра обороны Армении Сурена Папикяна и министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню будут обсуждены вопросы военного сотрудничества.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности НС РА Андраник Кочарян, говоря о визите министра обороны Сурена Папикяна во Францию ​​и возможном подписании соглашения о военных поставках Парижа.

«Министр обороны с официальным визитом находится во Франции и встретится со своим коллегой. Будет обсуждено много вопросов, также и некоторые элементы военного сотрудничества», - сказал Кочарян.

На вопрос, можно ли сказать, что Армения увеличивает масштабы своего военного сотрудничества, Кочарян ответил:

«Совершенно очевидно, что любое государство должно расширять масштабы своего сотрудничества, а также более активно вовлекать друзей в политические вопросы. 44-дневная война напомнила нам, что, похоже, нам нужно провести серьезную работу на всех этих платформах. И не только иметь друзей, но и иметь такие отношения, которые в первую очередь будут направлены на то, чтобы сделать нашу среду безопасности более инклюзивной, чтобы все вопросы стабильности нашей страны, получили правильное решение», - заключил Кочарян.

Министр обороны Армении Сурен Папикян 22 октября с рабочим визитом выехал во Францию ​​по приглашению министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорне.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил Le Parisien, что Ереван и Париж подпишут соглашение о военных поставках. Он уточнил, что будет подписано соглашение, которое позволит Армении обеспечить защиту своего неба.