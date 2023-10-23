Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: Арман Саркисян
11:26, 23 Октябрь 2023
Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: заместитель министра обороны Армении.
Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании сказал заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян.
«Ситуация на границе на данный момент относительно стабильна», - сообщил замминистра.
Что касается визита министра обороны РА Сурена Папикяна во Францию, Саркисян заверил, что относительно визита будет предоставлена соответствующая информация.
22 октября министр обороны РА Сурен Папикян с рабочим визитом выехал во Францию по приглашению министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.
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