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Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: Арман Саркисян

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: Арман Саркисян

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: заместитель министра обороны Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании сказал заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян.

«Ситуация на границе на данный момент относительно стабильна», - сообщил замминистра.

Что касается визита министра обороны РА Сурена Папикяна во Францию, Саркисян заверил, что относительно визита будет предоставлена ​​соответствующая информация.

22 октября министр обороны РА Сурен Папикян с рабочим визитом выехал во Францию ​​по приглашению министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.


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